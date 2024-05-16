На Орловщине дом экстренно расселили из-за проседания

ЧП случилось в Хотынце.

О необычном происшествии рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Информация о ЧП поступила в службу спасения накануне в 19 часов 10 минут. Просел фундамент жилого двухэтажного дома, расположенного в Хотынце на местной улице Ленина.

По текущей версии, причиной стал порыв водопровода, проходящего в коммуникационной нише. В результате на первом этаже сместились межэтажные перекрытия, а также частично разрушились квартирные перегородки. Однако несущие стены остались неповреждёнными.

В доме прописаны 33 человека. В итоге 13 из них, которые проживали в первом подъезде, экстренно переселили в пункт временного размещения. Он находится в гостинице «Перспектива» (на той же улице).

Также после происшествия состоялось заседание районной комиссии по ЧС.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 15 раз, в основном на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»