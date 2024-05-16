Задержан подозреваемый в ограблении орловского храма

16.5.2024 | 10:50 Криминал, Новости

Преступление произошло в 2020-м году.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, это житель Мордовии. Ему 35 лет. Известно, что орловские полицейские смогли осуществить задержание благодаря взаимодействию с коллегами из Марий Эл. Очевидно, мужчина находился на территории именно этого региона.

Преступление произошло в сентябре 2020-го года. Нападению подверглась православная церковь иконы Божьей Матери «Знамение», расположенная в Северном районе на улице Маринченко. Оттуда похитили золотые изделия стоимостью около полумиллиона рублей.

Кроме того, как предполагает следствие, в ноябре того же года тот же гражданин совершил в Орле ещё одно преступление. Он похитил из ювелирного магазина золотые цепочки стоимостью около миллиона рублей. Магазин находился на той же улице. Преступление было тщательно спланировано.

Всего в настоящее время задержанный подозревается в шести противоправных деяниях, совершённых на территории пяти субъектов Российской Федерации. Как установили оперативники, фигурант сбывал имущество, похищенное в одних регионах, в ломбардах, расположенных в других областях.

Подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»


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