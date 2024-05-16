В Орловской области выросло число работников

Уровень занятости измерили аналитики Орелстата.

В Орловской области в феврале по сравнению с январем 2024 года общая численность всех категорий работников увеличилась на 0,1 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. В феврале 2024 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, граждан, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 2 процента.

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в феврале 2024 года составила 158,3 тысячи человек, или 96,2 процента от общей численности замещенных рабочих мест, – следует из статистической информации. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,2 тысячи человек».

Также Орелстат озвучил итоги выборочного обследования рабочей силы, проведенного за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года включительно. В ее состав включаются граждане в возрасте 15 лет и старше. По итогам обследования было установлено, что численность рабочей силы в регионе составила 330,7 тысячи человек. Из них 320,3 тысячи орловцев были классифицированы как люди, занятые экономической деятельностью. Оставшиеся 10,4 тысячи человек классифицированы как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ). То есть, эти люди на момент обследования не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

ИА «Орелград»