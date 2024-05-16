Орловцев позвали на фотопленер

Участники посетят более 15 памятников культуры и природы.

Орловское краеведческое общество пригласило всех желающих, всех тех, кто увлекается фотографией, принять участие в фотопленере фотофестиваля «Экология души». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его география охватит территории Болховского, Мценского, Новосильского и Новодеревеньковского районов Орловской области. Фотопленер запланирован на 11-14 июля 2024 года.

«В фотопленере примут участие 10 ведущих фотографов, которые станут наставниками и консультантами для 10 участников проекта, – сообщили в Орловском краеведческом музее. – Команда из наставников и участников проекта посетит места историко-культурного и природного наследия четырех районов Орловской области. Участники проекта познакомятся с профессионалами в сфере фотографии и их опытом работы, посетят более 15 памятников культуры и природы».

Маршрут фотопленера уже известен: 11 июля участники будут работать по маршруту Орел – Злынский конезавод – Болхов; 12 июля – Мценск – Мценский район – Вяжи; 13 июля – Новосильский район – Вяжи;. 14 июля – Моховое – место Судбищенской битвы 1555 года – Орел. Организаторы также сообщают, что фотографии впоследствии будут представлены на выставках – как результат совместной работы местных и приглашенных фотографов.

Отметим, что участие в проекте – бесплатное, проезд, проживание, питание предусмотрены за счет средств организатора фестиваля. Заявки принимаются до 18 июня на сайте Орловского краеведческого музея. «Присоединяйся к нам для того, чтобы вместе создать красивые и уникальные фотографии, обменяться идеями и вдохновиться новыми творческими идеями!», – призывают организаторы.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»