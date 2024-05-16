В Орле рассказали, каким видел образование русский философ Вырубов

Родственник Тургенева и Фета высказался по этому поводу более столетия назад.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (ОГЛМТ) представил читателям «школьные воспоминания» Григория Вырубова, русского философа-позитивиста, социолога, химика-кристаллографа, первого в европейской истории ученого, возглавившего отделение истории науки. Любопытный материал сотрудники музея подготовили по двум номерам журнала «Вестник Европы» за январь-февраль 1910 года, в которых были опубликованы воспоминания Вырубова. Они хранятся в фондах орловского музея. Статья размещена на сайте учреждения.

«В живой, свободной манере автор рассказывает о своем обучении в Александровском лицее, где, по мнению Вырубова, «бедные и богатые стояли на одной доске, и в товарищеских отношениях финансовый вопрос не играл никакой роли. Эта прекрасная черта была одной из характерных традиций лицея», – сообщили в музее. – Он с большим уважением пишет о замечательных преподавателях этого учебного заведения: Н.Н. Кауфмане, И.А. Ивановском, А.В. Лохвицком, Я.К. Гроте и др.».

«Тогдашний лицей, — писал Вырубов, — несмотря на все недостатки учебного персонала, сам того не подозревая, создавал людей с общим образованием, готовых воспринять потом всякие специальности. Между его питомцами можно назвать известных ученых по самым разнообразным отраслям знания».

Одновременно автор сетует о дурном влиянии реформы образования 1877 года на программу обучения в Александровском лицее, потому что «<…> на место общеобразовательного заведения явился какой-то ублюдок, какая-то никому и ни для чего ненужная школа». Подобные изменения, по мнению Вырубова, снижали уровень культуры гимназистов. «Далее идет сравнение русской и французской систем высшего образования, высказывается мысль о необходимости радикальных реформ в этой сфере, чтобы специалисты получили возможность пройти полноценную подготовку», – добавили в ОГЛМТ.

В заключение Вырубов пишет: «Высказывая эти мысли, я знаю наперед, что они встретят одинаковый отпор справа и слева; но я знаю тоже, что естественный ход вещей рано или поздно заставит осуществить их. От души желаю для блага России, чтобы это осуществление совершилось как можно скорее». В музее уточнили, что Григорий Вырубов был родственником Николая Вырубова, чей личный архив недавно пополнил фонды ОГЛМТ. А Николай Вырубов – это внучатый племянник Афанасия Фета и Ивана Тургенева. Первые годы его жизни прошли в доме его бабушки Ольги Васильевны Галаховой (урожденной Шеншиной), в котором сегодня располагается музей Тургенева.

ИА «Орелград»