Орловских участников СВО освободят от пеней

Областные власти вводят новую меру социальной поддержки.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок освобождения отдельных категорий граждан РФ от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Постановление принято в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ. Соответственно, новую меру поддержки получат те категории граждан, которые перечислены в указанном законе.

К ним отнесены: граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, (освобождаются от пеней на период прохождения ими военной службы); граждане, проходящие службу по контракту, при условии их участия в специальной военной операции (на период их участия в специальной военной операции); граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ при проведении контртеррористических операций (на период действия контракта); граждане, проходящие военную службу в пограничных органах и выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

В последнем случае имеются в виду те военные, которые служат на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО, участвующие в пресечении провокаций и отражении атак диверсантов. Установленный губернатором порядок определяет процедуру освобождения указанных категорий граждан от начисления пеней на долги за жилье, включая взносы на капремонт.

Указанные граждане, члены их семей или их представители должны будут сами обращаться с заявлением для освобождения от начисления пеней, составленным в произвольной форме, в организации, производящие начисления. Обратиться можно будет и к наймодателю. К заявлению потребуется приложить пакет документов. Граждане вправе приложить и документы, подтверждающие их участие в специальной военной операции (выполнение ими задач), по собственной инициативе.

Решение об отказе в освобождении от начисления пеней может быть принято только по тем основаниям, которые установлены губернаторским постановлением. К числу таких оснований отнесены: непредставление или представление не в полном объеме обязательных документов; несоответствие документов требованиям, установленным новым порядком; недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах; несоответствие гражданина, члена его семьи или периодов, указанных ими в заявлении, требованиям Федерального закона № 58-ФЗ.

ИА «Орелград»