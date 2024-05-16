Орловцы могут остаться без Троицких хороводов

16.5.2024 | 11:00 Новости, Общество

Об этом заявил губернатор Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Причиной является небезопасная обстановка. Андрей Клычков высказался на эту тему во время последнего прямого эфира.

Губернатор заявил, что склоняется к тому, чтобы не проводить большие «Троицкие хороводы», а ограничиться небольшими локальными праздниками в муниципальных образованиях. По словам Клычкова, обеспечить полную безопасность при проведении такого мероприятия – слишком непосильная задача для региональных властей.

Также губернатор напомнил, что зона СВО находится слишком близко к Орловщине. «Летят беспилотники, работают у нас средства Министерства обороны, ПВО. Вы же понимаете, это – поле», – отметил Клычков.

Тем не менее, глава области указал, что пока вопрос о проведении больших «Троицких хороводов» не решён до конца. Чиновники проконсультируются с компетентными лицами и только после этого сделают финальные выводы.

Напомним, в этом году «Троицкие хороводы» планировалось провести в «Орловском полесье» 23 июня. Мероприятие должно было пройти в юбилейный 25-й раз.

ИА «Орелград»


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