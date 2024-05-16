Орловцы могут остаться без Троицких хороводов

Об этом заявил губернатор Орловской области.

Причиной является небезопасная обстановка. Андрей Клычков высказался на эту тему во время последнего прямого эфира.

Губернатор заявил, что склоняется к тому, чтобы не проводить большие «Троицкие хороводы», а ограничиться небольшими локальными праздниками в муниципальных образованиях. По словам Клычкова, обеспечить полную безопасность при проведении такого мероприятия – слишком непосильная задача для региональных властей.

Также губернатор напомнил, что зона СВО находится слишком близко к Орловщине. «Летят беспилотники, работают у нас средства Министерства обороны, ПВО. Вы же понимаете, это – поле», – отметил Клычков.

Тем не менее, глава области указал, что пока вопрос о проведении больших «Троицких хороводов» не решён до конца. Чиновники проконсультируются с компетентными лицами и только после этого сделают финальные выводы.

Напомним, в этом году «Троицкие хороводы» планировалось провести в «Орловском полесье» 23 июня. Мероприятие должно было пройти в юбилейный 25-й раз.

ИА «Орелград»