Орловская прокуратура указала на проблемы в реализации нацпроектов

В основном, они связаны со сроками.

Специальное межведомственное совещание состоялось в надзорном ведомстве накануне.

На нём обсуждались вопросы соблюдения законодательства при реализации национальных проектов. Областные власти представлял Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора в правительстве нашего региона.

На недоработки, допущенные при реализации нацпроектов, указал заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов. Так, на данный момент нарушены сроки, отведённые на капитальный ремонт зданий поликлиники №3 Орла и поликлиники Мценской ЦРБ.

Кроме того, уже «поплыли» сроки, установленные для работ 1-го этапа строительства ФОКа в Орле, а также масштабных школ на Родзевича-Белевича и в Жилино.

«За допущенные нарушения подрядчики по мерам прокурорского реагирования привлекались к административной ответственности», – отметили в надзорном ведомстве. Также прокуратура внесла соответствующие представления в адрес регионального правительства.

Кроме того, Сергей Панкратов подчеркнул, что по ряду объектов подрядчики уже получили значительные авансы. При этом «Орёлгосзаказчик» не организовал контроль за расходованием данных средств на необходимом уровне.

ИА «Орелград»