В Орле крупно оштрафовали подрядчика с Весёлой слободы

16.5.2024 | 13:37 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Компания не справилась со строительством очистных сооружений.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Договор на строительство очистных сооружений заключил «Орёлгосзаказчик» и ООО «Беллона». Однако к указанному сроку (30-е ноября 2023-го) работы выполнены не были.

Прокуратура возбудила административное дело. В итоге суд оштрафовал юрлицо примерно на 1,8 миллиона рублей.

«Окончательное выполнение работ по контракту поставлено на контроль в прокуратуре района», – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Орёлград» выяснил, что областные власти выставили «Беллоне» претензию ещё на полмиллиона рублей.

ИА «Орелград»


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