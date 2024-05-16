В Орле крупно оштрафовали подрядчика с Весёлой слободы

Компания не справилась со строительством очистных сооружений.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Договор на строительство очистных сооружений заключил «Орёлгосзаказчик» и ООО «Беллона». Однако к указанному сроку (30-е ноября 2023-го) работы выполнены не были.
Прокуратура возбудила административное дело. В итоге суд оштрафовал юрлицо примерно на 1,8 миллиона рублей.
«Окончательное выполнение работ по контракту поставлено на контроль в прокуратуре района», – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Орёлград» выяснил, что областные власти выставили «Беллоне» претензию ещё на полмиллиона рублей.
ИА «Орелград»