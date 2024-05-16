Орловские полицейские разгромили телефонных мошенников в ЛНР

Операция проведена совместно с местными сотрудниками МВД.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории Луганской Народной Республики работал кол-центр преступников. Деятельность межрегиональной организованной группы пресекли сотрудники орловского Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Сводного отряда полиции в ЛНР.

Предварительно установлено, что задержанные длительное время похищали средства пожилых людей. Обман происходил по уже стандартной схеме. Мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники, якобы, стали виновниками ДТП. Чтобы «решить вопрос» неофициально, требовалось передать крупную сумму курьеру.

В минувшем году от действий преступников пострадали шестеро жителей Орла. Общий ущерб составил около миллиона рублей.

Вначале сотрудники полиции задержали пятерых участников группы, исполнявших различные роли в преступной схеме. Затем МВД вышло на адрес кол-центра. Он располагался в заброшенном строении в посёлке Изварино.

Здесь и задержали предполагаемых организаторов криминального бизнеса. У них изъяли компьютеры, банковские карты, мобильники, сопутствующую документацию. Всё это поможет следствию разобраться с делом.

В отношении всех семи фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полиция устанавливает пострадавших от действий мошенников в других регионах России.

Ранее стало известно, что МВД задержало подозреваемого в ограблении орловского храма.

ИА «Орелград»