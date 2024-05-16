В Орле вновь переписали программу расселения аварийного жилья

Уточнения внесены по объемам финансирования и количеству переселенцев.

Правительство Орловской области уже не в первый раз за последнее время внесло изменения в собственное постановление от 29 марта 2019 года № 176 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Напомним, действие программы рассчитано на 2019-2024 годы, но областные власти уже отчитались о ее полном выполнении, что стало возможно благодаря выделенному в прошлом году региону дополнительному финансированию.

На программу во всех регионах тратятся средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Орловская область расходовала средства в пределах утвержденного для нее лимита предоставления финансовой поддержки. Также использовались средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Вероятно, новые поправки в программу связаны с появлением уточненных данных.

Так, в актуализированном паспорте общий объем финансирования программы за счет средств софинансирования увеличен с 3,762 миллиарда рублей до 3,8 миллиарда рублей. Изменены и основные целевые показатели. Так, ранее в рамках программы планировалось переселить 3222 человек и расселить 45 434 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах. Теперь показатели выглядят так: 3179 человек и 45 127 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах. То есть основные целевые индикаторы были скорректированы в сторону уменьшения.

Напомним, что участниками указанной программы стали города Орел, Ливны и Мценск, а также Малоархангельский и Новосильский районы. Впрочем, основная нагрузка легла на областной центр. В программу было включено 127 многоквартирных домов Орла, признанных аварийными в установленном законом порядке. В Ливнах под переселение попали четыре аварийных дома, в Новосильском районе – три, во Мценске – два, в Малоархангельском районе – один. Таким образом, всего программа охватила 137 аварийных домов.

ИА «Орелград»