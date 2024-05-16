Орловскую компанию наказали за незаконный карьер

Спор фирмы с Россельхознадзором дошел до областного суда.

Орловский областной суд вынес решение по жалобе защитника общества с ограниченной ответственностью «Сосковский песок» на постановление начальника отдела государственного земельного надзора и контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям. Последний в феврале этого года уличил истца в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ (порча земель).

Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, в июне 2023 года в ходе проведения выездного обследования в Сосковском районе на участке сельскохозяйственного назначения был обнаружен карьер, из которого производилась добыча песка. В августе 2023 года Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой была инициирована проверка по данному факту. Владельцем участка оказался «Сосковский песок».

«Разрабатывать карьеры на землях сельскохозяйственного назначения запрещают законы Российской Федерации, – подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. – По результатам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей».

Компания не согласилась с этим и обжаловала постановление в Урицком районном суде, который признал законными действия инспекторов и оставил постановление о штрафе в силе. Затем жалоба компании дошла до Орловского облсуда. В ней компания поставила вопрос об отмене постановления в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Из жалобы следовало, что участок компания приобрела в 2022 году, и на нем уже располагался карьер, плодородный слой почвы уже отсутствовал. В связи с этим, по версии компании, в 2023 году выполнялись работы по рекультивации земельного участка.

Как следует из материалов дела, Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой была проведена проверка и обнаружена карьерная выемка на участке сельхозназначения. Были зафиксированы навалы верхнего плодородного слоя почвы, перемешанные с нижележащими породами. Согласно заключению эксперта ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам анализа пяти отобранных образцов было установлен факт уничтожения плодородного слоя почвы и изменения ее основных агрохимических показателей, ухудшилось качественное состояние почвы.

Облсуд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что летом 2023 года на спорном земельном участке был допущены нарушения требований статьи 42 Земельного кодекса РФ и статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Факт совершения указанного административного правонарушения был подтвержден совокупностью исследованных доказательств. В результате Орловский облсуд оставил в силе и постановление Управления Россельхознадзора, и решение Урицкого районного суда.

ИА «Орелград»