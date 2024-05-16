В Орле усилят борьбу с незаконной рекламой

За законностью баннеров на улицах областного центра проследит УФАС.

Орловское УФАС России в режиме видеоконференцсвязи провело рабочее совещание с уполномоченными органами Орловской области по вопросам пресечения незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций. Как пояснили в пресс-службе ведомства, участников проинформировали о полномочиях антимонопольных органов в указанной сфере, а также о перечне задач, поставленных перед территориальными органами в рамках исполнения поручения руководителя ФАС России.

В рамках исполнения поручения территориальные органы должны усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы. Первым шагом к этому и стало проведение совместного совещания с органами исполнительной власти и участниками рынка, которым в рамках проведенного мероприятия также рассказали о наиболее часто выявляемых нарушениях на рекламном рынке. С точки зрения закона, он должен быть конкурентным.

«Надлежащее исполнение органами местного самоуправления обязанностей в сфере контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций является основой развития этого сектора экономики, – подчеркнули в пресс-службе Орловского УФАС. – Обеспечивает равные условия осуществления предпринимательской деятельности на рынке наружной рекламы, препятствует созданию барьеров входа на указанный рынок и не позволяет создавать условия ограничения или устранения конкуренции».

По итогам совещания в администрации муниципальных образований Орловской области антимонопольщики направили рекомендации по пресечению и недопущению незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций. Дело в том, что закон о рекламе наделяет органы местного самоуправления полномочиями по регулированию установки и эксплуатации рекламных конструкций. В рамках этих полномочий администрации населенных пунктов могут выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания о демонтаже и контролировать их исполнение.

«Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов», – считают в антимонопольной службе. На рынке наружной рекламы, согласно статистике выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, представлен 31 «субъект рекламного бизнеса», в том числе 12 юридических лиц, 17 индивидуальных предпринимателей и два физических лица.

Ранее департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области установил форму проведения торгов на право размещения наружной рекламы в виде аукциона с использованием электронной торговой площадки оператора ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов». В обладминистрации считают, что данная система проведения торгов способствует повышению конкуренции в сфере наружной рекламы.

«Для предпринимательской деятельности в сфере наружной рекламы характерна высокая степень конкуренции, – следует из доклада департамента. – Соперничество между отдельными юридическими или физическими лицами (конкурентами) на аукционах по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сводится к достижению цели – занять доминирующее положение по объему рекламного пространства. В 2022 году увеличение цены на торгах от начальной стоимости произошло в 4 раза, в 2023 году – в 10 раз. Показатель присутствия на товарных рынках Орловской области субъектов частного бизнеса, доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы на территории Орловской области составляет 100 процентов».

ИА «Орелград»