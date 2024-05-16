Подрядчику орловского «Кванториума» выставили иск на миллион

Претензия касается неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

В Орле получила продолжение история с капитальным ремонтом здания Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина, затеянным для организации деятельности детского технопарка «Кванториум». Функции государственного заказчика для проведения капитального ремонта были возложены на казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Ранее Контрольно-счетная палата региона проверила, как выполнялся данный проект. Объем проверенных средств составил 68,046 миллиона рублей.

По итогам проведенной проверки были выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ в части установления порядка авансирования и приемки работ, нарушения подрядчиком графика выполнения работ. Были отмечены и недостатки разработанной проектно-сметной документации, в которую на этапе исполнения контракта 23 раза вносились изменения в части корректировки объемов и видов работ. По результатам проверки КСП в адрес начальника «Орелгосзаказчика» внесла преставление.

После этого учреждение направило в адрес подрядчика претензию о выплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ на объекте в размере 1,294 миллиона рублей. Этим дело не ограничилось. Было проведено повторное комиссионное обследование результатов ремонта, и в адрес подрядчика направили требование об устранении выявленных недостатков. Досталось и проектировщику, которому направили требование о необходимости уточнения расчетов по энергоэффективности и внесении изменений в проектную документацию для приведения помещений Дворца пионеров в соответствии с требованиями СанПин.

Контрольно-счетная палата проинформировала, что в рамках исполнения предписания также была проведена работа по актуализации проектов контрактов при осуществлении государственных закупок и усилен контроль за правильностью оформления контрагентами документов о приемке товаров, работ и услуг.

ИА «Орелград»