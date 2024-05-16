В Орле вспомнят «отца» Шерлока Холмса

Выставка в честь Артура Конан Дойла пройдет в областном центре.

С 16 по 26 мая 2024 года в отделе документов на иностранных языках Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Arthur Conan Doyle». Как пояснили организаторы, на выставке представят литературу на русском и английском языках о жизни и творчестве писателя, а также его произведения. Широкой общественности Артур Конан Дойл известен, прежде всего, как автор произведений о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе и его верном спутнике докторе Ватсоне. Хотя сам писатель, как известно, выдуманного им сыщика не любил. Но так сложилось, что на фоне прочих талантливых работ Конан Дойла выделялся именно Шерлок Холмс.

«Опираясь на традицию Эдгара По, Конан Дойл создал образцы детективного жанра, – говорят в «Бунинке». – Мастерство его детективных произведений заключается не только в изображении того, как сложно добраться до разгадки тайны, но и в проницательности, настойчивости, аналитическом мышлении детектива Шерлока Холмса, главного героя его книг: «Приключения Шерлока Холмса», «Собака Баскервилей», «Возвращение Шерлока Холмса», «Случаи из судебной практики Шерлока Холмса».

Конан Дойл, продолжают организаторы выставки, объединил усилия науки и литературы для познания границ добра и зла в человеческой природе, применил достижения психологии, медицины, криминалистики своего времени к исследованию общества. Отсюда своеобразный антропоцентризм писателя, его постоянный интерес к людям различного общественного положения, их судьбам и жизненным драмам.

Мало кто знает, но в Россию Шерлок Холмс «прибыл» в 1893 году – 12 декабря вышел в свет 50-й номер популярного журнала «Звезда». В нем и был опубликован первый переведенный на русский язык рассказ о Шерлоке Холмсе — «Пестрая банда». Читателю он пришелся по душе, и в 1894 году «Звезда» опубликовала еще два рассказа – «Изумрудная диадема» и «Голубой карбункул». Что касается содержания произведений, то в рассказах упоминается один случай пребывания сыщика в России. В «Скандале в Богемии» говорится о том, что Холмс ездил в Одессу в связи с делом Трепова.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»