В Орле назвали потенциальных недобросовестных подрядчиков

Это компании «Каскад» и «Техресурс».

Обладминистрация обратилась в Антимонопольную службу с требованием включить компании в реестр недобросовестных организаций. Фирмы заключили контракты, но даже не приступили к выполнению работ.

Об этом рассказал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, пишут «Орловские новости». Информацию озвучили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Проблемы возникли в Залегощенском и Колпнянском районах. «Каскаду» и «Техресурсу» предстояло благоустроить местные дворы.

Кроме того, ранее «Каскад», победив в конкурсе, отказался от подписание контракта на ремонт четырёх дворов в Болхове.

По словам Тарасова, проблема недобросовестных подрядчиков является системной. В связи с этим для муниципальных заказчиков подготовят методические рекомендации.

ИА «Орелград»