Лунтик дорого обошелся бизнесмену из Орла

Предпринимателя обвинили в нарушении авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Санкт-Петербургского общества с ограниченной ответственностью «Студия анимационного кино «Мельница» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в размере 50 000 рублей. Ответчица письменный отзыв на исковое заявление не представила, возражений по существу исковых требований не заявила, представленные истцом доказательства не оспорила.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что «Студия анимационного кино «Мельница» является обладателем исключительных прав на персонаж «Лунтик» и правообладателем исключительных прав на данный товарный знак. Вместе с тем, представителем истца в апреле 2023 года был зафиксирован факт продажи продукции, нарушающей его исключительные права. В торговом павильоне поселка Кромы Орловской области представитель анимационной студии купил шапку с изображением «Лунтика».

Факт реализации товара в суде был подтвержден копией кассового чека и видеозаписью. Истец заявил, что на шапке имеется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком в виде изобразительного обозначения персонажа «Лунтик». Правообладатель разрешения орловской ИП на продажу такой продукции не давал. Компания направляла ИП претензию с предложением о возмещении правообладателю причиненного ущерба, но ответ на претензию так и не пришел.

Тогда истец обратился в суд с требованием о защите своего нарушенного права путем взыскания компенсации. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд решил требования удовлетворить. Он постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу «Студии анимационного кино «Мельница» компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на произведение изобразительного искусства «изображение персонажа «Лунтик» в сумме 25 тысяч рублей и компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак, также в сумме 25 тысяч рублей. Спорную шапку арбитраж постановил изъять из оборота и уничтожить.

ИА «Орелград»