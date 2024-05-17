Расходы Орла на суды ежегодно растут

Тревожную тенденцию подметили в Контрольно-счетной палате.

В Орле наблюдается значительный ежегодный рост расходов бюджета города на исполнение судебных актов и приобретение жилья гражданам по решению судов. Об этом говорится в отчетном докладе Контрольно-счетной палаты. Она подсчитала, что 75,5 процентов в указанных затратах занимают расходы на выплату выкупной стоимости за жилое помещение физическим лицам-собственникам помещений по решениям судов.

«При этом источники для компенсации указанных расходов в бюджете города отсутствуют, что приводит к несбалансированности бюджета города Орла, в связи с чем Контрольно-счетная палата рекомендовала администрации города Орла для решения этой проблемы обращаться к правительству Орловской области по вопросу увеличения городу Орлу объема дотаций, – следует из документа.

Ежеквартально проводимый анализ дебиторской задолженности по неналоговым доходам также выявил тенденцию к ее росту. В связи с этим КСП указывала чиновникам мэрии на недостаточный уровень претензионной работы главных администраторов доходов. Также аудиторы обращали внимание мэрии на недостаток средств в бюджете на исполнение принятых расходных обязательств, на рост кредиторской задолженности.

«В сложившихся условиях Контрольно-счетная палата рекомендовала администрации города Орла принять исчерпывающие меры по выполнению плановых показателей по доходным источникам, так как их невыполнение приведет к неисполнению принятых расходных обязательств и росту кредиторской задолженности», – говорится в отчете.

В заключении на проект бюджета города Орла на 2024-2026 годы аудиторы тоже высказали ряд замечаний и предложений. Так, Контрольно-счетная палата указывала на: сокращение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города Орла и увеличение доли безвозмездных поступлений; недостаточный объем поступлений собственных доходов и наличие рисков неисполнения утвержденных показателей; низкий уровень исполнения расходов.

Кроме того, аудиторы традиционно «попеняли» на неисполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в виде продажи акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Напомним, что мэрия уже несколько лет выставляет их на торги, планируя выручить за акции чуть более одного миллиарда рублей. Эта выручка уже несколько лет закладывается в бюджет в качестве основного источника погашения дефицита бюджета.

Соответственно, в бюджет закладываются расходы, которые по итогам года оказывается нечем покрывать, так как акции гостиничного комплекса остаются непроданными. Пока ни на одни торги не было подано ни одной заявки от потенциальных участников. Предполагаемая миллиардная выручка от продажи «Орел-Отеля» заложена и в бюджет 2024 года в качестве источника покрытия дефицита.

ИА «Орелград»