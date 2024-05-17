Сотни выпускников приняли участие в апробации ЕГЭ

Орловская область присоединилась к всероссийской тренировке.

В Орловской области в рамках всероссийской акции прошла апробация ЕГЭ по русскому языку, английскому языку и информатике в компьютерной форме (КЕГЭ). По сути, это была масштабная тренировка, последняя в серии таких мероприятий. Ведь основной период сдачи стартует уже 23 мая. Как сообщили в Орловском региональном центре качества образования, в тренировочном мероприятии было задействовано 22 пункта приема экзаменов (ППЭ), которые уже в ближайшее время начнут использоваться для проведения реальных экзаменов.

Главная цель апробации – проверка технической готовности ППЭ, отработка технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» и их сканирования в аудиториях ППЭ. В масштабной тренировке приняли участие 830 выпускников, в том числе: по английскому языку – 191 обучающийся, по русскому языку – 429, по информатике – 210. Ответы выпускников проверят эксперты региональной предметной комиссии, а результаты тренировочных экзаменов обещают огласить не позднее 28 мая 2024 года.

Заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская так прокомментировала проведение пробации: «23 мая 2024 года с экзаменов по географии, литературе, химии стартует основной период ЕГЭ-2024. Важно отработать технологии, которые будут применяться при проведении экзаменов, чтобы не произошло технических сбоев и нарушений».

Также в центре прошло совещание на тему: «Совершенствование профессиональных компетенций специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ при проведении основного государственного экзамена по химии и физике». В его рамках для участников были организованы мастер-классы и консультации, эксперты поделились успешным опытом по подготовке и проведению практической части ОГЭ по химии и физике.

«В текущем учебном году 486 девятиклассников планируют сдавать экзамен по физике, 693 – по химии. Важно провести экзамены в соответствии с действующим законодательством, соблюсти права каждого участника ГИА», – отметила Светлана Тихоновская.

ИА «Орелград»