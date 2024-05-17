На Орловщине подросткам запретят покупать зажигалки

Профильный комитет одобрил соответствующий законопроект.

Выездное заседание состоялось на базе Ливенской Центральной районной больницы.

Депутаты обсудили меры по борьбе со «сниффингом». Так называется новый вид злоупотреблений, распространённый в молодёжной среде.

Подростки достигают состояния токсического опьянения, вдыхая сжиженные газы, которые входят в состав ряда бытовых товаров. Например, таких как зажигалки, баллончики для работы портативных туристических газовых плит и других.

Итогом становится аритмия и другие проблемы с сердцем. При этом реальной опасности подвергается не только здоровье, но и жизнь «употребляющих», сообщает пресс-служба облсовета.

Депутаты комитета единогласно поддержали проект областного закона, который запретит продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Пока что документ принят в первом чтении. Работа над ним продолжится.

ИА «Орелград»