На Орловщине подросткам запретят покупать зажигалки

17.5.2024 | 15:14 Закон и порядок, Новости

Профильный комитет одобрил соответствующий законопроект.

Фото: wikipedia.org / Юлиан Пригожин

Выездное заседание состоялось на базе Ливенской Центральной районной больницы.

Депутаты обсудили меры по борьбе со «сниффингом». Так называется новый вид злоупотреблений, распространённый в молодёжной среде.

Подростки достигают состояния токсического опьянения, вдыхая сжиженные газы, которые входят в состав ряда бытовых товаров. Например, таких как зажигалки, баллончики для работы портативных туристических газовых плит и других.

Итогом становится аритмия и другие проблемы с сердцем. При этом реальной опасности подвергается не только здоровье, но и жизнь «употребляющих», сообщает пресс-служба облсовета.

Депутаты комитета единогласно поддержали проект областного закона, который запретит продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Пока что документ принят в первом чтении. Работа над ним продолжится.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования