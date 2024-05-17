В администрации Орла не увидели проблем в маршрутах до СПЗ

Мониторинг показал, что автобусы не переполнены, интервалы до 11 минут.

О транспортном обслуживании развивающегося микрорайона и промышленных площадок Северного района поговорили на заседании профильного комитета облсовета 17 мая. У пассажиров есть возможность воспользоваться двумя межмуниципальными маршрутами и тремя муниципальными. Приведен ряд мониторингов, последний прошел 14 мая, сообщил председатель комитета по организации транспортного обслуживания администрации Орла Алексей Шалиманов. Средний интервал между автобусами в часы пик составляет 6 минут, максимальный интервал – 11 минут, уточнил чиновник. Максимальное количество пассажиров, которые вошли в автобус маршрута №16 во время окончания смены на остановке завода, составило 28 человек. В другие периоды посадка от одного до 12 пассажиров. То есть практически всегда автобусы были заполнены только по сидячим местам, подчеркнул Алексей Шалиманов.

«Они [автобусы] не переполнены, люди спокойно садятся и уезжают. Будет увеличение [потока], тогда и будет наращивание».

Маршрут №16 и №34 следуют через Северный, Железнодорожный, Заводской районы Орла, №10 – через Северный и Советский. У пассажиров, которые осуществляют посадку у здания №105 по улице Раздольная, есть возможность доехать во все районы города. Вместе с тем, учитывая развитие площадки компании «Северсталь-метиз», администрация города Орла прорабатывает возможность продлить маршрут движения троллейбусов до остановки СПЗ. Но при условии приобретения транспортных средств с увеличенным автономным ходом в рамках запланированного участия в федеральных программах развития.

Транспортное обслуживание района сейчас осуществляет автобусы пригородных маршрутов №329 «Химмаш – СПЗ», №341 «СПЗ – Некрасовская школа-интернат», а также автобусы муниципальных маршрутов № 10 «Северсталь-метиз – Наугорское шоссе» (10 единиц), №16 «Планерная – Северсталь-метиз» (12 единиц), №34 «Северсталь-метиз – Высоковольтная» (16 единиц). График отправления автобусов согласован с заводчанами в соответствии со сменами работников, сообщил Алексей Шалиманов.

ИА “Орелград”