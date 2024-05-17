Начальник ИК-5 будет ждать суда под стражей

Об этом сообщили в орловском Управлении СКР.

Суд избрал для задержанного соответствующую меру пресечения. Об этом ходатайствовало следствие.

Напомним, о громком задержании стало известно в эту среду. Главе колонии общего режима, расположенной в Нарышкино, предъявили обвинения по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии Следственного комитета, Роман Чирков слишком хорошо относился к одному из заключённых. На протяжении четырёх месяцев начальник колонии давал подчинённым незаконные указания. В результате заключённый незаконно получал продукты и вещи.

Также глава ИК-5 помог ему освободиться от трудовых обязанностей – на несколько дней. Для этого использовалась медсанчасть колонии.

ИА «Орелград»