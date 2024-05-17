В Орле проведут внеплановые работы на газопроводе

В ряде домов отключат газ.

Как рассказали в ООО «Газпром межрегионгаз Орел», отключения запланированы в районе завода «Дормаш».

4-го июля с 12 до 16 часов газа не будет в домах по переулку Бетонному, №3, №4, №7, №9, №11, №12, №13, №17 и №18. Кроме того, прекратится подача «голубого топлива» в индивидуальные жилые дома, которые относятся к СНТ «Спутник».

Компания просит потребителей быть предельно внимательными при обращении с газовыми приборами. А также – принять особые меры к безаварийной остановке и запуску соответствующего оборудования. Контактный номер телефона диспетчера компании – 8-4862-43-19-99.

Сообщается, что работы проведут на газопроводе среднего давления.

ИА «Орелград»