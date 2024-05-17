В Орёл приехала делегация Совфеда

17.5.2024 | 13:00 Важное, Новости, Общество

Её возглавляет зампред собрания Инна Святенко.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Она уже встретилась с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Делегация прибыла в Орёл накануне. Визит продлится два дня. В состав делегации вошли члены комитета Совета Федерации по социальной политике. Также её составили сенаторы от нескольких областей ЦФО, в том числе, представитель Орловщины Вадим Соколов.

Поездка осуществляется в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Ожидается, что в центре внимания окажутся вопросы социальной поддержки. При этом планируется провести встречи не только с чиновниками, но и с населением.

Известно, что на встрече Клычкова и Святенко шла речь об оказании медицинской помощи и состоянии общественного здоровья. В частности, стороны обсуждали проведение акции «Профилактический щит страны».

ИА «Орелград»


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