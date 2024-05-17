Орловская полиция раскрыла сложную магазинную кражу

Преступление выявили не сразу.

Кража произошла в Болховском районе. Из магазина пропала продукция общей стоимостью 13 тысяч рублей. В основном, речь шла о товарах из категории «бытовая химия».

Работники торговой точки обнаружили пропажу далеко не сразу. Это значительно усложнило работу правоохранительных органов.

Однако полиция справилась с задачей и установила личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя женщина.

Как установили в МВД, орловчанка сложила похищенное в сумку и незаметно вынесла её из торгового зала. Впоследствии женщина продала свою незаконную добычу с рук.

На данный момент подозреваемая допрошена. В рамках дела продолжается предварительное следствие, сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»