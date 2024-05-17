Сдачу крупных школ в Орле и округе перенесли на год

Объекты на 1225 учащихся все еще в экспертизе.

Об изменении сроков строительства на заседании профильного комитета облсовета 17 мая сообщила представитель Орелгосзаказчика.

«В настоящее время были заключены дополнительные соглашения к нашим контрактам: сроки выполнения работ перенесены на 14 ноября 2025 года», – сказала начальник проектного отдела Татьяна Крамзина.

Она не стала отрицать, что подрядчики получили крупные авансы и большая часть средств уже потрачена. (Например, на школу в Жилина перечислили 550 млн рублей, 397 млн уже освоены, проинформировал председатель комитета Виталий Рыбаков). Также Татьяна Крамзина отметила, что сроки подготовки документации в пределах нормы.

«Проектирование ни в коем случае подрядчиком не затянуто по той простой причине, что существую нормативные сроки – от 9 до 18 месяцев. Если контракт был заключен в апреле 2023 года, а сегодня май 2024 – это совершенно в границах».



Проектная документация по школе в Орле разработана в полном объеме, уточнила Татьяна Крамзина. Находится в стадии загрузки в экспертизу для получения положительного заключения. Школа в Жилина уже проходит эту процедуру. Часть разделов проектной документации согласована с экспертами. Планируемый срок получения положительного заключения – 30 сентября 2024 года, сообщила Татьяна Крамзина. До момента получения всех документов и разрешения на строительство подрядчики не имеют права приступать к работам.

Контракт на школу на улице Родзевича-Белевича в Орле был заключен с ООО «Управление капитального строительства» в апреле 2023 года. Стоимость – 1,182 млрд рублей. В марте аналогичный контракт заключили с ООО «АС Монтаж» на объект в Болховском микрорайоне. Цена та же. Еще в тот момент реальность строительства за год школ на 1225 учащихся поставили под сомнение. Виталий Рыбаков предположил, что подрядчики просто «застолбили место», вырыв котлован и подготовив площадку. А с увеличением сроков произойдет удорожание объектов в сотни миллионов рублей, отметил депутат.

ИА “Орелград”