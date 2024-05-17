Орловских инспекторов обязали знать русский язык

Квалификационные требования к претендентам на должность утвердил губернатор.

Губернатор Андрей Клычков утвердил квалификационные требования для замещения должности инспектора в государственных учреждениях Орловской области. Речь идет об инспекторах, наделенных правом осуществления государственного контроля. Из документа следует, что претендент на такую должность должен иметь высшее образование или среднее профессиональное образование. Требования к стажу государственной или муниципальной службы (работы по специальности, направлению подготовки) не предъявляются.

Однако предъявляется целый ряд требований к знаниям соискателя. Прежде всего, это знание государственного языка Российской Федерации, которым является русский язык, и правовых основ: Конституции РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, нормативных правовых актов и иных актов в сфере противодействия коррупции, нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением государственного контроля и надзора в соответствующей сфере.

Соискатель обязан знать и следовать нормам служебной и профессиональной этики, правилам делового общения, правилам и нормам охраны труда и технической пожарной безопасности. Он должен быть знаком с основами делопроизводства и системы документооборота. Ряд квалификационных требований предъявляется к умениям соискателя. Здесь под первым пунктом идет умение практического применения нормативных правовых актов РФ и Орловской области, далее – умение эффективного планирования работы, оперативного принятия решений.

Кроме того, потенциальный инспектор обязан обладать навыками работы со средствами навигации, коммуникации, систематизации информации, работы со служебной документацией, а также взаимодействия с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, организациями и простыми гражданами.

ИА «Орелград»