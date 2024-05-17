Главу областного ГИБДД Коршунова этапировали в Орёл

Его будут судить в областном центре.

Об этом пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, дело будет рассматривать Советский районный суд Орла. Процесс проведёт судья Наталья Тишкова. Первое заседание назначено на 21 мая.

На данный момент Коршунов остаётся главой Управления ГИБДД по Орловской области, но пока что отстранён от выполнения обязанностей. Известный орловец обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

Первое уголовное дело в отношении главы ГИБДД Орловской области возбудили в 2021 году. Коршунов находится в СИЗО с 2023-го. Последнее время полковник содержался в Москве.

ИА «Орелград»