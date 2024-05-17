В Орле и Питере Тургенева впервые связали с Менделеевым

В музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» работает оригинальная выставка.

Экспозиция под названием «Химия гениальности. Тургенев и Менделеев» будет доступна в выставочном зале музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» до 12 июня 2024 года. Она была подготовлена в партнерстве с Музеем-архивом Д.И. Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета. Цель выставки – представить широкой общественности малоизвестные факты из жизни Тургенева и Менделеева, «продемонстрировать неслучайность многих событий в их судьбах, раскрыть новые грани образов писателя и ученого».

Торжественное открытие выставки состоялось 12 мая, на ней присутствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. С приветственным словом от руководства Санкт-Петербургского государственного университета выступила главный хранитель Музея-архива Д.И. Менделеева Татьяна Мартынова, которая также провела кураторскую экскурсию для первых посетителей выставки. Последняя интригует уже тем, что до сих пор Иван Тургенев и Дмитрий Менделеев не рассматривались исследователями в свете какой-либо взаимосвязи.

«Между тем их объединяла не только принадлежность к одному времени, не только глубокая образованность, пытливость ума и широта взглядов, – объяснили в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». – В их судьбах было множество пересечений и совпадений. Оба провели раннее детство в деревенских усадьбах, оба учились в Германии, любили путешествовать, подолгу жили за границей. Оба были страстными поклонниками шахматной игры, ценителями и коллекционерами живописи, оба дружили с художниками, оказывали им помощь».

Связь организаторы увидели и в том, что и Тургенев, и Менделеев были удостоены Оксфордом почетного докторского звания, что оба слыли гуманистами и просветителями, были «приверженцами цивилизованного, эволюционного пути развития России». «Но самое главное — и Тургенев, и Менделеев были людьми, во многом опередившими свое время, чьи личности многократно превосходят распространенные представления о них, и чье интеллектуальное наследие уже почти 200 лет не теряет актуальности», – подчеркнули организаторы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»