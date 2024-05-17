Орловским аграриям могут помочь семенами и отсрочками

В Минсельхозе думают о том, как справиться с последствиями заморозков.

Новые заявления сделала Оксана Лут, назначенная главой Министерства сельского хозяйства России накануне.

Сегодня во время выступления на пленарной сессии «Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность», Лут заявила, что в стране придётся пересеять уже около 900 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Накануне на заседании Госдумы речь шла только о 500 тысячах гектаров.

«Есть плохая ситуация с заморозками, погода сейчас нас подводит», – признала глава министерства.

Также Лут рассказала, что селекционеры готовы бесплатно выдавать аграриям хорошие семена для пересева или сделать отсрочку по оплате соответствующих счетов до 1 ноября. Об этом сообщает «РИА Новости».

В целом по стране от заморозков погиб примерно 1% будущего урожая. Напомним, что Орловская область – одна из наиболее пострадавших. В нашем регионе, наряду с ещё семью, введён чрезвычайный режим для сельхозпроизводителей.

ИА «Орелград»