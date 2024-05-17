Трёх орловцев осудили за мошенничество с земельными паями

Некоторых приговорили к реальному лишению свободы.

Дело рассматривал Колпнянский районный суд. На скамье подсудимых оказались трое местных жителей.

Противозаконная деятельность продолжалась с марта 2015-го по февраль 2021-го. Данные граждане, войдя в доверительные отношения с другими орловцами, незаконно оформили доверенности. Они позволяли совершать сделки с земельными долями, которые находились в собственности других троих жителей Орловщины. При этом речь шла именно о землях сельскохозяйственного назначения.

Используя эти доверенности, мошенники совершили несколько сделок по отчуждению земельных паёв. Общий ущерб составил около 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, двоих мошенников приговорили к реальным срокам лишения свободы – одного к 5 годам и 10 месяцам, другого к 3 годам. Они будут отбывать наказание в колониях общего режима. Ещё один сообщник получил 2 года условно (с испытательным сроком в 3,5 года).

Также всем осуждённым назначены штрафы в размере от 30 до 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»