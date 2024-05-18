Агрокомпания засудила орловца за ДТП

Житель Орловского округа должен будет возместить причиненный ущерб.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Щелково Агрохим» к жителю Орловского муниципального округа. Как пояснили в пресс-службе суда, истец просил о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Виновником аварии был назван ответчик. Из иска следовало, что произошла она в августе 2023 года, когда на трассе столкнулись автомобили «Киа Сорренто» и ВАЗ-21093, принадлежащие компании и гражданину соответственно.

После того, как вина гражданина в ДТП была официально установлена, «Щелково Агрохим» решила через суд взыскать с него стоимость восстановительного ремонта, расценив ее как материальный ущерб. К иску было приложено экспертное заключение, согласно которому ущерб был оценен в немалую сумму – он составил 358 440 рублей. Размер ущерба ответчик оспаривать не стал. Да и в судебное заседание не явился. Решение было вынесено в его отсутствие, в заочном режиме.

«Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Заочным решением с ответчика в пользу истца взысканы в счет возмещения материального ущерба 358 440 рублей, расходы, понесенные стороной истца на проведение досудебной экспертизы, в размере 6 000 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6844 рублей. Заочное решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»