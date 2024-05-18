Подрядчики вернули Ливнам деньги за ремонт стадиона

Ранее бюджетные деньги были заплачены за невыполненные работы.

Должностные лица в Ливнах успешно провели претензионную работу сразу с двумя подрядчиками, участвовавшими в ремонте местного стадиона. Речь идет о компаниях «Промбетон» и «Долина», с которыми власти заключили договоры на проведение капитального и текущего ремонта трибун МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Как уже рассказывал «Орелград», деньги на ремонт трибун были выделены в рамках проекта «Народный бюджет», то есть часть финансирования взял на себя бюджет, а часть – простые жители.

Выполнение проекта не так давно проверили аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области. В частности, они провели контрольные обмеры фактически выполненных «Долиной» в 2021 году объемов работ по ремонту трибун, а также провели визуальный осмотр. Оказалось, что подрядчиком были предъявлены, а МАУ «ФОК» приняты и оплачены невыполненные работы по установке бортовых камней, устройству площадок с использованием газонной решетки на сумму 426,43 тысячи рублей.

«Промбетон» ремонтировал трибуны в 2022 году. В ходе проведенных контрольных обмеров и визуального осмотра качества работ было установлено, что подрядчик предъявил к оплате, а МАУ «ФОК» оплатил объем строительных материалов (смесей асфальтобетонных, смесей бетонных, щебня, сварных конструкций, песка природного для строительных работ), не соответствующий объему, предусмотренному сметой контракта, на общую сумму 275,26 тысячи рублей.

По результатам проверки МАУ «ФОК» было выдано предписание. И вот теперь КСП сообщила о том, что по итогам проведенной претензионной работы с подрядчиками в бюджет были возвращены денежные средства в сумме 731,95 тысячи рублей. А в отношении должностного лица, допустившего нецелевое использование бюджетных средств, составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.14 КоАП РФ.

ИА «Орелград»