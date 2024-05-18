Аудит штрафов за трудных подростков провели под Орлом

Итоги проверки обнародовала Контрольно-счетная палата города Мценска.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась о своей деятельности в 2023 году. В сводный отчет была выключена информация о результатах проверки администрирования штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних. Проверенный период охватил 2021 и 2022 годы. Было установлено, что информация о сумме взысканных штрафах, указанная в отчетах комиссии по делам несовершеннолетних финансовому управлению, не соответствует информации в справках о перечислении поступлений в бюджеты Управления Федерального казначейства по Орловской области.

Так, в 2021 году в отчетах не было отражена информация по 27 постановлениям, в 2022 году – по четырем постановлениям. По 19 постановлениям информация о наложенных штрафах, представляемая комиссией по делам несовершеннолетних финансовому управлению, была отражена несвоевременно. Также КСП считает, что комиссия в 2021 году допустила нарушение срока направления постановлений судебным приставам по 46 постановлениям (от 9 до 76 дней), в 2022 году – по 114 постановлениям (от 12 до 250 дней).

«За проверяемый период комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Мценска по 10 штрафам на сумму 7390 рублей не проведена работа по направлению постановлений в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов», – следует также из отчета. По результатам контрольного мероприятия представление об устранении нарушений было направлено администрации города Мценска. Информация о результатах проверки была доведена до главы города и Мценского горсовета народных депутатов, а также направлена в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»