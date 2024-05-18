Под Орлом нашли тела шести красноармейцев

Останки павших на войне советских солдат были найдены поисковиками.

Члены поискового отряда Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области «Память» совместно с поисковыми отрядами «Красноармеец» УФСИН, «Салют» и «Казачий дозор» в составе поискового объединения «Отечество» обнаружили и подняли из земли останки шести бойцов Красной Армии, а также их личные вещи. Советские солдаты пали в боях за освобождение Орловщины в годы Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба регионального «правления ФССП, найдены они были в ходе весенней экспедиции в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти 2024».

«Эту Вахту мы провели не по обычной нашей традиции, а немного изменили формат, – сообщает Орловская поисковая организация «Отечество». – Во-первых, впервые в истории ПО «Отечество» в нашей Вахте приняли участие гости, поисковики ПО «Доброволец 35» из города Вологда и Военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН из города Рязани. Во-вторых, зона поиска была расширена, поисковые работы проводились на территории двух районов Орловской области: Новосильского и Мценского».

«Членами поисковых отрядов пройдены и обследованы десятки гектаров полей сельскохозяйственного назначения, отработаны десятки кубов грунта, и, как говорится, «удача любит смелых и сильных», а коллектив наш именно такой, – рассказал Александр Чепурнов, руководитель поискового объединения «Отечество», судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Орловской области. – В преддверии 9 мая, Дня Великой Победы, нам удалось вернуть из своего последнего боя 6 бойцов РККА. Спасибо им за Победу, за Мирное небо!»

ИА «Орелград»