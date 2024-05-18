Жители Пушкаревки выступили против высоток в тихом уголке Орла

«Это будет просто ад», – заявили горожане в облсовете.

Вопрос о ситуации, связанной со строительством жилых многоквартирных домов на улице Панчука, рассмотрели на заседании профильного комитета Орловского областного Совета 17 мая. Жительница Пушкарной слободы Юлия Филатова упрекнула чиновников, что нет комплексного развития территории. Например, сложившаяся дорожная сеть индивидуальной жилой застройки – узкие автодороги и нет тротуаров.

«С вводом только одного дома у нас кратно увеличился поток машин. Люди боятся отпустить ребенка и ведут за руку. И представляем, что будет, если введутся все пять домов. Это будет ад!»

Орловчанка Елена Княгина заявила об уничтожении частного сектора, родовых гнезд, которые строились поколениями. По ее словам, в связи с отсутствием многих разрешений налицо незаконность строительства.

«Мы обращались в разные кабинеты власти и ответы просто возмутительные. Мы собрали ключевые моменты, которые доказывают незаконность выдачи разрешений. Хотя здесь представитель архитектуры пытался доказать обратное. Проектная документация прошла негосударственную экспертизу. Почему она негосударственная, остается только догадываться. Информация о водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе в градостроительном плане – отсутствует. Информация о наличии в границах земельного участка водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы – отсутствует. Информация об учете мнения жителей при выдаче разрешения на строительство – отсутствует. То есть информация отсутствует, но разрешение есть. Очень странно».

Житель Орла Владимир Рукосуев назвал рискованным разрешение на строительство этих домов.

«Сразу может быть не проявится, оно проявится с годами. Застройка, которая будет проводиться вблизи реки Орлик – это действительно огромная тяжесть на наводненную почву. Там идут красные зоны, они не просто так придуманы, введены в виде законов и постановлений. Есть какие-то ограничения по этажности, по коммуникациям. Здесь вопиющий риск, который не оправдается никак».

Заместитель начальника управления градостроительства администрации Орловской области Наталия Анненкова отметила, что обсуждаемая территория относится по Генплану к зоне застройки многоквартирными жилыми домами. В 2013 году администрацией города было выдано разрешение на строительство пяти многоэтажных домов АИЖК Орловской области. Агентство ипотечного жилищного кредитования было создано в целях создания льготной ипотеки для отдельных категорий населения, пояснила чиновница.

«Ну, как бы, и в связи с этим и предоставлялась эта площадка [АИЖК отдали землю муниципального предприятия “Зеленстрой”, выпилив часть зеленых насаждений и демонтировав теплицы. Прим. ред.]».

Планировалось, что возведут три 17-этажных дома, один 16-этажный и один дом с переменной этажностью – 12-14 этажей. Только третий этап был введен в эксплуатацию. АИЖК признано банкротом. Обязательства агентства взял на себя Фонд развития территории. Далее участок на Панчука с объектами незавершенными строительства выставляли на торги. Проект заинтересовал только ООО «Логистик-48» (входит в ГК «Развитие»). В действующем разрешении на строительство изменили юрлицо, а позже продлили срок реализации проекта до 2027 года. Застройщик является добросовестным правоприобретателем, подчеркнула Наталия Анненкова.

«Мы предполагаем, что площадка должна быть завершена, потому что там есть дольщики, она имеет обременение правами третьих лиц, есть ипотеки. Жители возражают против строительства, наверное, они имеют право возражать. Но я хочу сказать, что объект и площадка сложились уже более 10 лет назад. Проводились публичные слушания неоднократно: по внесению изменений в Генплан, по внесению изменений в правила землепользования и по корректировке проекта планировки, проекта межевания. Поэтому сказать, что жители были не в курсе, не могу такого сказать», – подчеркнула Наталия Анненкова.

Орловцы попросили помощи у депутатов Орловского областного Совета. Председатель комитета Виталий Рыбаков сообщил, что вопрос будет вынесен на очередное заседание. Будут приглашены жители, чиновники и застройщик.

«Всем миром сдвинем ситуацию с мертвой точки. Водоохранная зона – 200 метров. Непонятная ситуация», – прокомментировал Виталий Рыбаков.

ГК “Развитие” ведет проекты по завершению строительства долгостроев и в других субъектах России. Это Всеволожск Ленинградской области, Подольск Московской области и Самара, сообщили в пресс-службе группы компаний.

«ГК “Развитие” Сергея Гончарова в 2023 году приобрело право на незавершенный объект строительства. Были проведены необходимые экспертизы, получены заключения и разрешительные документы. Строительные работы на ул. Панчука, 85 ведутся на законных основаниях. Компания планирует ввести в эксплуатацию три корпуса дома в проектные сроки, выполнив обязательства перед участниками долевого строительства. <…>На прилегающей территории для жителей и гостей ЖК предусмотрена просторная парковка. ГК «Развитие» не имеет отношения к другим территориям «Зеленстроя». Задачей девелопера является завершение строительства долгостроя на уже сформированной много лет назад территории».

ИА “Орелград”