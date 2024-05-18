Орловца отправили в колонию за отказ работать

Мужчина предпочел лишение свободы исправительным работам.

Новосильский районный суд Орловской области удовлетворил представление начальника Новосильского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» о замене осужденному неотбытого наказания в виде исправительных работ лишением свободы. Как пояснили в пресс-службе суд, данный гражданин ранее предстал перед Мценским районным судом и был признан виновным в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, он был приговорен к 1 году исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, суд обязал его пройти курс лечения от наркозависимости и медицинскую реабилитацию. После вступления приговора в законную силу осужденный был поставлен на учет в Новосильском филиале УИИ УФСИН России по Орловской области.

«Ему были разъяснены порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ, – уточнили в суде. – Он был предупрежден об ответственности в случае уклонения от отбывания наказания, ему были выданы памятка и предписание для трудоустройства. В связи с тем, что осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания, допускал неоднократные прогулы на работе, начальник уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд с представлением».

На судебное заседание осужденный явился в сопровождении защитника. Он не стал отпираться и признал факт уклонения от исправительных работ. Суду он по данному поводу пояснил, что попросту не желает отбывать назначенное ему наказание. В результате наказание ему изменили – вместо 1 года исправительных работ мужчине назначено лишение свободы на 4 месяца, провести которые он должен в колонии-поселении.

ИА «Орелград»