Суд под Орлом защитил право на пенсию жительницы ЛНР

Права переселенки на пенсионное обеспечение были ущемлены.

Ливенский районный суд Орловской области обязал Социальный фонд России включить в страховой стаж жительницы Луганской Народной республики период ее работы в течение 13 лет в Попаснянской центральной районной больнице и произвести соответствующий перерасчет пенсии. Как пояснили в пресс-службе суда, жительница города Попасная из-под Луганска была вынуждена подать иск, так как орловские чиновники отказались включать в ее трудовой стаж довольно длительный период времени.

Из иска следовало, что женщины еще в 2015 году была вынуждена покинуть свой родной город в связи с боевыми действиями. Она уехала в Россию, и в 2018 году получили гражданство РФ. В 2020 году ей была назначена пенсия в связи с достижением возраста 60 лет. Однако в стаж не был включен указанный выше период ее работы в Попаснянской центральной районной больнице, составляющий 13 лет.

Чиновники свой отказ объяснили отсутствием доказательств, подтверждающие регистрацию женщины в городе Попасная, а также факт ее увольнения из больницы. Переселенка объяснила, что у нее попросту нет такой возможности, так как город Попасная полностью разрушен, а его администрация ликвидирована. Изучив имеющиеся документы и доказательства, Ливенский районный суд пришел к выводу, что права жительницы ЛНР на пенсионное обеспечение ущемлены.

Исковые требования женщины были удовлетворены, поскольку суду удалось установить факт ее регистрации в городе Попасная Луганской области Украины в период с 2000 года по 2015 год. Также судом был установлен факт прекращения трудовых отношений между истцом и Попаснянской центральной районной больницей в 2015 году. В связи с этим суд обязал Социальный фонд России включить в страховой стаж женщины 13 лет работы в Попаснянской ЦРБ. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»