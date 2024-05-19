В Ливенской ЦРБ усилили контроль за закупками

Меры были приняты после проверки Контрольно-счетной палаты региона.

Контрольно-счетная палата Орловской области проинформировала о мерах, принятых по итогам анализа эффективности использования имущества, закупленного Ливенской ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы проверили больницу на предмет наличия и эксплуатации нового оборудования и вскрыли немало нарушений, о которых было доложено депутатам Орловского облсовета. Например, аудиторы указали на низкую интенсивность эксплуатации 7 единиц реабилитационного медицинского оборудования, закупленного для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.

Два стационарных аппарата для рентгенографии и эндоскопы, закупленные в 2021 году на сумму 38,58 миллиона рублей, не эксплуатировались в 2021 и 2022 годах, а также в течение 9 месяцев 2023 года. Причиной стало проведение капитального ремонта поликлиники, но аудиторы простой оборудования сочли «следствием некачественного планирования департаментом здравоохранения Орловской области мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в части установления сроков закупки оборудования и проведения капитального ремонта».

Согласно данным КСП, по мотивам проверки была проведена заметная «работа над ошибками». Так, было применено дисциплинарное взыскание к должностным лицам, допустившим нарушения. Разработана форма запроса коммерческого предложения для проведения закупок медоборудования и усилен контроль за содержанием предложений, предоставляемых потенциальными поставщиками, и обоснованию начальной максимальной цены контракта.

Также усилен контроль при приемке закупаемых товаров, работ и услуг за соответствием объекта закупки ее условиям, в том числе комплектности, технических характеристик и т.д. КСП отмечает и тот факт, что больницей «обеспечен возврат в областной бюджет средств в сумме 347,1 тысячи рублей, использованных на закупку аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей, вариант исполнения «FLEX-F05».

Кроме того, медучреждением проводится работа по подготовке к получению документов для санитарно-эпидемиологического заключения. Оно необходимо для ввода некоторого оборудования в эксплуатацию. Также произведено возмещение необоснованных расходов из-за ошибочно установленных норм расхода ГСМ в размере 106,8 тысячи рублей. Принимаются меры по сокращению кредиторской задолженности, добавили в КСП.

ИА «Орелград»