Орловчанку сурово наказали за банку сгущенки

Административные материалы изучил арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к орловчанке – индивидуальному предпринимателю. Ведомство просило о привлечении ответчицы к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. В судебном заседании ИП вину признала. Суду она пояснила, что «допущенное нарушение связано с невнимательностью продавцов, которые обязаны были снять с реализации товар с просроченным сроком годности».

Дело в том, что административные материалы были составлены сотрудниками Роспотребнадзора по итогам инспекционного визита в фермерскую лавку, которая принадлежит бизнес-леди. Магазин расположен в городе Орле. Из материалов дела следует, что инспекционный визит в отношении ИП был проведен «в связи с выявлением соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатором риска нарушения обязательных требований».

В ходе надзорного мероприятия, проведенного в феврале 2024 года, было установлено, что в торговом зале осуществлялась продажа товара с истекшим сроком годности. Подозрение у инспектора вызвало сгущенное молоко вареное с сахаром «Егорка», изготовленное 24 мая 2023 года. Судя по маркировке, сроком его годности составляет 8 месяцев. То есть, срок годности истек 24 января 2024 года. А визит инспектора в магазин состоялся спустя 8 дней после указанной даты.

И хотя в нарушении закона была уличена всего одна банка сгущенки стоимостью 157 рублей, на хозяйку магазина завели административное дело, которое дошло до суда. Последний решил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией просроченной банки сгущенки.

ИА «Орелград»