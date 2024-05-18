Женщину под Орлом оставили без инсулина

В Орловской области суд в очередной раз защитил права льготника на лекарства.

Мценский районный суд Орловской области удовлетворил исковые требования Мценской межрайонной прокуратуры, которая подала иск к областному департаменту здравоохранения и Мценской ЦРБ. Надзорный орган просил обязать ответчиков обеспечить местную жительницу лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а именно инсулином и тест-полосками для глюкометра в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом.

В обоснование иск прокуратура указала, что женщина является инвалидом 2-й группы, федеральным льготником. Она состоит на учете в больнице в качестве нуждающейся в получении бесплатных препаратов, которые назначены ей врачом. Ответчики суду пояснили, что женщина включена в регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи на 2024 год.

«При этом годовая потребность в инсулине составляет 15 стандартов (по 60 единиц в сутки), в 2024 году пациенту выписано три рецепта, из них обслужено лишь два, – сообщила пресс-служба Мценского районного суда. – Один рецепт находится в аптечном пункте, и в выдаче препарата пациенту отказано по причине его отсутствия. Годовая потребность в тест-полосках для глюкометра составляет 22 стандарта (по 3 полоски в сутки), однако в 2024 году рецепты на тест-полоски истцу не выписывались и не выдавались».

При вынесении решения суд учел тот факт, что указанные препараты и медицинские изделия включены в перечень жизненно необходимых. Был установлен и тот факт, что льготница вовремя и в полном объеме их не получила. И это поставило под угрозу не только ее здоровье, но и жизнь, поскольку препарат ей надо принимать регулярно. Суд указал в своем решении, что «отсутствие медикаментозной терапии может привести к прогрессирующей инвалидизации, а также к нарушению социальной адаптации», что в силу закона является недопустимым.

«Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд в силу положений статьи 212 Гражданского процессуального кодекса РФ определил обратить решение к немедленному исполнению, поскольку вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным», – добавили в суде.

ИА «Орелград»