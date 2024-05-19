Археологи разрешили построить ФОК в Дмитровске

Строители получили положительное заключение экспертизы.

В 2024 году разведочный отряд ООО «Археологические исследования» провел археологические работы на участке, отведенном под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по улице Социалистической в городе Дмитровске. Полученные результаты затем были использованы при проведении государственной историко-культурной экспертизы, которая выдала положительное заключение на возведение ФОК.

Археологические работы проводились в преддверии строительства по договору со средней общеобразовательной школой №2 им. А.М. Дорохова на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. Это была разведка с осуществлением локальных земляных работ. Общая площадь обследованного участка составляет 3755 квадратных метров. Сначала был произведен визуальный осмотр участка на «предмет поиска подъемного материала», затем было заложено два разведочных шурфа размером 1х1 метра. На всей площади участка памятников археологии не было выявлено.

Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических источников, в том числе изучением музейных фондов, в которых, потенциально, могли бы храниться археологические находки с участка обследования. Также предварительно анализировалась геоморфологическая ситуация «с целью определения наиболее перспективных участков для поиска объектов археологического наследия».

При шурфовке учитывалась площадь и конфигурация земельного участка. Все шурфы границами были ориентированы по сторонам света. Их глубина определялась ситуационно, в зависимости от характера почвенного профиля, уровня стояния грунтовой воды и других факторов. Замер глубин в шурфах осуществлялся при помощи рейки и пузырькового уровня. Вскрытие исследуемой толщи производилось «тонкими субгоризонтальными или наклонными срезами лопаты», а отвал перебирался вручную.

«Это обеспечивало эффективный поиск археологического материала, возможность фиксации глубины находок и их привязки определенному литологическому слою / почвенному горизонту, – следует из акта экспертов. – Шурфы после проведения археологических исследований были засыпаны».

Участок обследования располагается в Дмитровске с северной стороны корпуса начального образования МБОУ «СОШ №2 г. Дмитровска им. А.М. Дорохова», рядом с улицами Советской и Социалистической. По его территории проходят газовые, тепловые водопроводные и канализационные сети, силовые кабеля и кабеля связи, воздушные линии электропередачи. С северной стороны располагается небольшая парковая зона, вблизи которой находится пожарная часть.

ИА «Орелград»