Клычков установил границы Орловской агломерации

В ее состав вошли Орел и Орловский муниципальный округ.

Губернатор Андрей Клыков своим распоряжением определил состав Орловской городской агломерации. В нее включены территории города Орла ядро агломерации» и Орловского муниципального округа (спутник). Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области губернатор поручил разработать перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, а также магистральных участков улиц и районного значения, включенных в состав Орловской городской агломерации.

Состав агломерации Клычков определил для того, чтобы регион мог в 2024 году претендовать на субсидии из федерального бюджета. Они выделяются на софинансирование проектов по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях. Финансирование идет по линии федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», но оно предназначено только для городов с населением свыше 300 тысяч человек. Орел чуть-чуть не дотягивает до этой цифры, но с учетом жителей округа агломерация требованиям федерального проекта удовлетворяет.

К слову, за период реализации государственной программы с 2019 по 2022 годы, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», доля протяженности дорожной сети Орловской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, составила 80,3 процента. Доля нормативных дорог регионального и межмуниципального значения составила при этом 51,37 процента. Программа предусматривает обеспечение ежегодного ремонта не менее 65 км автомобильных дорог.

ИА «Орелград»