У орловца конфисковали иномарку за 3 миллиона рублей

Машины мужчина лишился за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

В Орловской области вынесен обвинительный приговор суда по очередному уголовному делу, возбужденному за повторную пьяную езду. Перед судом предстал житель Мценска, который в 2023 году уже попадался пьяным за рулем. Как уточнили в пресс-службе Мценского районного суда, тогда он впервые совершил подобное правонарушение, поэтому его действия были квалифицированы в рамках КоАП РФ. Мировой судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев. Постановление вступило в законную силу в августе 2023 года.

Но уже 12 сентября 2023 года тот же гражданин вновь попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем. Было установлено, что за руль он сел без крайней на то необходимости. Мужчина разъезжал по улицам Мценска, пока не был остановлен полицией в районе автостанции. «Своими противоправными действиями водитель создавал особую опасность жизни и здоровью граждан, в состоянии опьянения у водителя снижается внимание, возрастает время реакции, ухудшается координация движения», – отметили в суде.

Нетрезвый водитель был остановлен инспекторами ГИБДД, которые по внешним признакам заподозрили у него состояние опьянения и отстранили его от управления транспортным средством. Затем мужчина был доставлен на освидетельствование в наркологическое отделение ЦРБ. Там у него было установлено даже не алкогольное, а наркотическое опьянение. Вину подсудимый полностью признал, с предъявленным обвинением согласился и просил суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

Его действия на этот раз были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд приговорил осужденного к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

«Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, в том числе арестованного автомобиля, который виновный использовал при совершении преступления, в ходе судебного разбирательства было установлено, что автомобиль марки «БМВ-318D» 2020 года выпуска приобретен водителем незадолго до совершения им преступления, о чем свидетельствовал договор купли-продажи, – сообщили в пресс-службе суда. – Стоимость автомобиля, по материалам уголовного дела, составила 3 000 000 рублей».

Суд убедился в том, что виновный является собственником дорогой иномарки, и принял решение о ее конфискации, то есть безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»