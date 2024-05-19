Дворы во Мценске ремонтировали с нарушениями

Основные нарушения при исполнении контрактов перечислила КСП.

Контрольно-счетная палата города Мценска в своем годовом отчетном докладе рассказала о проверке использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Она охватила 2020-2022 годы. Было установлено, что в нарушение требований статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ заказчик разместил информацию о 9 контрактах в соответствующем реестре в Единой информационной системе с нарушением установленного срока от 2 до 74 дней.

В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и условий муниципальных контрактов в 2020 году по двум контрактам были приняты выполненные работы на общую сумму 12,77 миллиона рублей без обеспечения гарантийных обязательств. В 2022 году по четырем муниципальным контрактам управлением ЖКХ администрации Мценска были нарушены условия дополнительных соглашений в части срока перечисления аванса – от 5 до 17 дней на общую сумму 4,86 миллиона рублей.

В 2020 году по восьми муниципальным контрактам подрядчиками были нарушены сроки окончания выполнения работ от 21 до 87 дней, в 2022 году – по 12 муниципальным контрактам от 16 до 135 дней. Также КСП сообщает, что по пяти муниципальным контрактам в нарушение их условий управлением ЖКХ не были направлены исковые заявления в Арбитражный суд Орловской области о взыскании с подрядчиков пени. Были вскрыты и опоздания с оплатой контрактов: в 2020 году сроки оплаты были нарушены от 14 до 44 дней, в 2022 году – на 3 дня. То есть, подрядчики выполнили сдали работы, но деньги получили с опозданием.

В ходе исполнения муниципального контракта по благоустройству парка Калинникова в 2022 году по 49 видам работ с нарушениями объем работ был уменьшен более чем на 10 процентов, а по одному виду работ, наоборот, был увеличен более чем на 10 процентов. При этом, как считают аудиторы, управление ЖКХ не заключало с подрядчиком дополнительное соглашение об изменении объемов работ по благоустройству парка Калинникова и их стоимости, не регистрировало изменения в реестре контрактов.

ИА «Орелград»