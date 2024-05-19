Во Мценске питьевую воду решили сделать нормальной

Качество питьевой воды в городе приведут в соответствие с требованиями.

Администрация Мценска утвердила техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории города Мценска в соответствие с установленными требованиями». Задачами заявлены: обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды, обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. Ожидается, что выполнение запланированных мероприятия обеспечит повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

Основным целевым индикатором станет доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по жесткости не более 7 мг/л. В рамках программы планируется провести техническое обследование существующих систем водоснабжения. По его итогам будет выдано заключение, на основании которого затем и будут приниматься конкретные решения по ремонту, реконструкции и модернизации водопроводного хозяйства. Власти дали «Водоканалу» на разработку инвестиционной программы шесть месяцев с момента утверждения технического задания.

«Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для реконструкции объектов недвижимости, такое обоснование приводит администрация Мценска. – Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства».

ИА «Орелград»