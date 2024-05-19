В Ливенском районе выделят сотни тысяч рублей на физкультуру

Власти определились с финансированием целевой программы.

Администрация Ливенского района внесла изменения в муниципальную программу развития физической культуры и спорта. Она стартовала в 2021 году, а срок ее действия рассчитан по 2025 год включительно. Изменения в нее внесены «в целях уточнения ресурсного обеспечения программы по видам расходов». Соответственно, в новой редакции утверждены паспорт программы и приложения к ней, которые регламентируют адресное проведение мероприятий.

Согласно обновленной редакции документа, в 2024 и 2025 годах из местного бюджета на физкультуру и спорт будут выделять по 130 тысяч рублей. Это меньше, чем выделялось ранее. Например, в 2023 году на проведение спортивных мероприятий, предусмотренных программой «Развитие физической культуры и спорта», было израсходовано 180 тысяч рублей.

Денежные средства были потрачены по следующим направлениям: физическое воспитание детей школьного возраста; физическая культура и спорт инвалидов; развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории района. Кстати, по итогам 2023 года данная программа была признана высокоэффективной. Отметим, что такую же максимальную оценку получили еще лишь три программы, остальные 10 программ оказались чуть менее эффективными.

В 2024 году на организацию и проведение районных соревнований среди школьников по различным видам спорта и участие сборных команд района в областных соревнованиях по различным видам спорта планируется потратить 76 тысяч рублей, в 2025 году и того меньше – 60 тысяч. По 10 тысяч рублей в год будут выделять на смотры-конкурсы среди школ и сельских поселений на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. По 20 тысяч рублей будет выделено на проведение Дней здоровья среди работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий района.

ИА «Орелград»