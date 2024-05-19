Мценского предпринимателя крупно оштрафовали за мигранта

На нарушении закона бизнесмен попался при проведении внеплановой проверки.

Мценский районный суд признал индивидуального предпринимателя виновным в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.15 КоАП, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Орловского областного суда. Как пояснили в пресс-службе суда. Нарушение миграционного законодательства было выявлено в конце февраля текущего года по результатам внеплановой проверки Управления МВД России по Орловской области.

Предприниматель не уведомил в установленный срок миграционную службу о заключении и прекращении трудовых отношений с одним и тем же иностранным гражданином. Закон отводит на это не более трех рабочих дней с даты заключения и прекращения действия трудовых договоров. В отношении индивидуального предпринимателя были составлены три протокола об административных правонарушениях. Защитник ИП в суде пояснил, что иностранец действительно был принят на работу и трудится до сих пор. Приказы об увольнении и последующем принятии его на работу не издавались.

По версии защиты, заключенный первоначально срочный трудовой договор трансформировался в бессрочный, поэтому последующие трудовые договоры на тех же условиях не прерывали ранее действовавшие трудовые отношения предпринимателя и иностранца. Значит, уведомлять миграционную службу не требовалось. Однако суд пришел к выводу, что правоохранителям удалось доказать обстоятельства, ставшие основанием для составления протоколов об административных правонарушениях.

Доказательств, исключающих состав указанного правонарушения, в деяниях индивидуального предпринимателя не имеется, подчеркнули в пресс-службе суда, добавив, что при назначении административного наказания судьей в качестве смягчающих ответственность обстоятельств были учтены возраст и состояние здоровья индивидуального предпринимателя.

ИА «Орелград»