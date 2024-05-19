Запретные для детей места определят в Ливнах

Для решения задачи создана специальная экспертная комиссия.

Администрация Ливен создала экспертную комиссию для оценки предложений об определении на территории города мест, нахождение в которых детей не допускается. Как уточняется в преамбуле документа, речь идет о местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Также будут определены общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей или лиц, проводящих мероприятия с участием детей.

В состав комиссии включены 11 человек, ее председателем стал Юрий Преображенский, заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам. Также среди экспертов имеются представители МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», местного филиала Областного центра социальной защиты населения, Центра занятости населения Ливенского района, отдела надзорной деятельности и профилактической работы и др.

Согласно положению, экспертная комиссия является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом. К ее функциям отнесено проведение оценки предложений, поступающих от граждан, юридических лиц и органов государственной власти Орловской области, об определении запретных для детей мест. По итогам рассмотрения каждого такого предложения комиссия должна готовить заключения. Предлагаемый список запретных мест затем будут рассматривать депутаты горсовета.

Члены экспертной комиссии обязаны лично принимать участие в заседаниях и в обсуждениях, вносить предложения о включении или исключении из перечня запретных мест. Заседания нового коллегиального органа будут проводиться по мере поступления предложений. Правомочными они будут считаться, если на них придет не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии.

Заключение экспертов принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. В случае равенства право решающего голоса имеет председатель. Оценка предложений об определении запретных мест будет проводиться по заранее установленным критериям. Так, эксперты должны учитывать: наличие факторов, способных причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; доступность мест, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачной продукции, товаров сексуального характера.

ИА «Орелград»