Наркоплантатора отправят в колонию на 26 дней

Назначенный судом срок мужчина мог бы отработать, но не пожелал этого делать.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел и удовлетворил представление начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН о замене наказания в виде обязательных работ иным видом наказания. В пресс-службе суда пояснили, что ранее местный житель был осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему было назначено наказание в виде 340 часов обязательных работ.

«После вступления приговора в законную силу осужденный был поставлен на учет в Верховский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области, ему были разъяснены порядок и условия отбывания наказания в виде обязательных работ, – рассказали в суде. – Он был предупрежден об ответственности в случае уклонения от отбывания наказания, у него была взята подписка и выдана ему памятка».

Кроме того, мужчине выдали направление на работу – в администрацию Галичинского сельского поселения. Там он и должен был отбывать наказание в виде обязательных работ. Однако осужденный работу начал прогуливать, и когда прогулов накопилось достаточно много, его поведение было квалифицировано как злостное уклонение от отбывания наказания.

Поэтому начальник уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд с указанным выше представлением. В судебном заседании осужденный не стал оправдываться за свое поведение, а факт злостного уклонения от исполнения наказания признал. Он согласился с представлением УИИ и сам также попросил суд заменить ему наказание в виде обязательных работ на лишение свободы.

«По результатам рассмотрения представления факт допущенных нарушений условий и порядка отбывания наказания был подтвержден, в связи с чем, суд заменил осужденному неотбытое наказание в виде 210 часов обязательных работ на 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Постановление не вступило в законную силу», -резюмирует пресс-служба Верховского районного суда.

ИА «Орелград»